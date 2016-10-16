Путин: США создают из России образ врага, чтобы отвлечь население от "нерешенных проблем"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил журналистам по итогам саммита БРИКС в Гоа.

«Я просто говорю о том, что проблем много (в США – УНИАН), и в этих условиях очень многие прибегают к наработанной системе отвлечения внимания избирателя от своих собственных проблем. В данном случае, на мой взгляд, мы это и наблюдаем. Как это сделать? Создать, например, образ врага и объединить нацию в борьбе с этим врагом. Образ врага в виде Ирана и иранской ядерной угрозы был не очень эффективным. В случае с Россией это поинтереснее. На мой взгляд, эта карта активно сейчас и разыгрывается»», - сказал Путин.

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По его словам, плохо, что, исходя из внутриполитических текущих проблем, «в жертву приносятся российско-американские отношения», это разрушает международные отношения в целом.

Он надеется, что когда пройдут эти дебаты, этот сложный период внутриполитической жизни в самих Штатах, будут шансы восстановить отношения между Россией и США.

Путин считает, что в условиях предвыборной кампании любая действующая власть смотрит, как выстроить тактику предвыборной кампании, и у любой власти, особенно той, которая идёт на выборы, всегда существуют проблемы нерешённых вопросов. Им ведь нужно показать, объяснить своему населению, избирателям, почему не сделано то или это.

«В Штатах таких проблем очень много, их хватает. Это хоть и ведущая экономика мира, великая держава, без всяких сомнений, но нерешённых проблем много. Например, огромный государственный долг – это мина замеленного действия и для экономики самих Соединённых Штатов, и для мировой финансовой системы. Никто не знает, что с этим делать. Девальвировать в будущем или что‑то ещё? А что? Ответа нет. Это просто для примера», - сказал Путин.