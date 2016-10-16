В Черногории проходят выборы в парламент

В Черногории проходит голосование на парламентских выборах, сообщает Европейская правда.

"Правящая проевропейская Демократическая партия социалистов, которую возглавляет премьер-министр Мило Джуканович, стремится сохранить свою власть в соперничестве с коалицией из нескольких пророссийских и просербських партий, которые выступают против членства Черногории в НАТО и ЕС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Джуканович находится у власти уже четверть века. Он обвиняет оппозиционные партии в том, что их финансирует Россия.

Джуканович привел Черногорию к независимости в 2006 году и проводил прозападную политику, направленную на интеграцию страны в ЕС и НАТО.

Одновременно премьера обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью. Прошлого года в стране проходили массовые антиправительственные демонстрации.

По данным социологических опросов, партия Джукановича поддерживают около 40 процентов населения, а это значит, что для формирования правительства, скорее всего, ей будет нужен коалиционный партнер.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Черногория и НАТО подписали протокол о предстоящем вступлении этой балканской страны в Североатлантический союз. Обретение членства произойдет после того, как этот протокол ратифицируют в соответствии со своими национальными процедурами все нынешние 28 членов НАТО. Ожидают, что это может произойти до середины 2017 года или до конца нынешнего. После вступления Черногория станет 29-м членом Североатлантического союза и третьим представителем в нем региона Западных Балкан после Хорватии и Албании. Тем временем она принимает участие в мероприятиях НАТО в качестве наблюдателя.

Против вступления Черногории в НАТО, как и ранее против вступления всех других новых членов, резко выступает Россия, которая угрожала принять неуточненные ответные меры. В Москве заявляют, что усматривают в приближении границ Североатлантического оборонного союза к российским границам угрозу для себя. В НАТО отвергают такие утверждения и уверяют, что расширение НАТО не направлено ни против кого.