КНДР провела неудачный запуск ракеты - Reuters

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, командующий ВМС США Гэри Росс, передает Reuters.

Он утверждает, что КНДР проводила испытания вблизи города Кусонг. При этом представитель Пентагона не уточнил, когда именно был произведен пуск ракеты.

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"Мы решительно осуждаем эти и другие ракетные испытания КНДР", - отметил Росс.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона заявил, что страна выразит обеспокоенность в ООН, чтобы укрепить решимость международного сообщества в привлечении КНДР к ответственности за эти действия.

Ранее Reuters сообщал, что на ядерном полигоне Северной Кореи замечена активность, что может свидетельствовать о подготовке к новому ядерному испытанию.