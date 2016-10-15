"Беспрецедентные угрозы": в Кремле ощетинились после обещания Байдена ответить на хакерские атаки РФ

Об этом сообщает РИА "Новости".

«Будем принимать меры предосторожности. Дело в том, что растет непредсказуемость и агрессивность Соединенных Штатов Америки, подобные угрозы в адрес Москвы и в адрес руководства нашего государства являются беспрецедентными, потому что эта угроза озвучивается на уровне вице-президента США, и, разумеется, на фоне подобной агрессивной линии, непредсказуемой линии нам приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски», - сказал Песков.

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Напомним, ранее Байден в интервью телеканалу NBC, пообещал в «нужное время» ответить на хакерские атаки на сети Демпартии США.