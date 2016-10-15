Джо Байден пригрозил Москве ответом на кибератаки: эффект таких действий будет "огромный"

Об этом пишет DW.com.

После недавних нападений на американские политические организации, за которыми, вероятно, стоят российские хакеры, вице-президент США Джо Байден пригрозил Москве "ощутимыми последствиями". Такое заявление Байден сделал в интервью телеканалу NBC News.

Согласно выдержке из интервью, обнародованном в пятницу, 14 октября, Байден ответил на вопрос, почему американское правительство до сих пор не отреагировало на вероятное российское хакерское вмешательство в американскую предвыборную кампанию, такими словами: "Мы вышлем месседж". При этом он улыбнулся и кивнул головой.

"Мы имеем возможности это сделать, и месседж будет отправлен", - пояснил Байден и добавил, что Владимир Путин "будет знать об этом, это произойдет в выбранныое нами время и при обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект". На уточняющий вопрос, станет ли известно об этих шагах общественности, вице-президент ответил: "Надеюсь, что нет".

Читайте такжеСША обвинили Россию в хакерских атаках

Телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в спецслужбах, что ЦРУ планирует возможности кибератак, которые "озаботят и скомпрометируют" руководство Кремля. Хотя в телепередаче не упоминались конкретные стратегии, ЦРУ, вероятно, уже должно осуществить первые приготовления, получить доступ к данным и выбрать вероятные цели кибератак, пишет агентство dpa.

Как сообщал УНИАН, директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что последние хакерские атаки на компьютерные сети Демократической партии были, вероятно, совершены россиянами.