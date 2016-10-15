В Багдаде смертник устроил взрыв на траурной церемонии: десятки погибших (фото)
14:50, 15 октября 2016Мир
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В Багдаде террорист-смертник устроил взрыв на церемонии шиитов. По меньшей мере 31 человек погиб, еще около 30 получили ранения.
Взрыв произошел внутри палатки, наполненной людьми / twitter.com/PeninsulaQatar
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
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Взрыв произошел внутри палатки, наполненной людьми, принимающими участие в траурной церемонии, посвященной поминовению шиитских мучеников.
Палатка была размещена около рынка в районе Шааб.
Фото: twitter.com/PeninsulaQatar
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