В Багдаде смертник устроил взрыв на траурной церемонии: десятки погибших (фото)

14:50, 15 октября 2016
Мир
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В Багдаде террорист-смертник устроил взрыв на церемонии шиитов. По меньшей мере 31 человек погиб, еще около 30 получили ранения. 

twitter.com/PeninsulaQatar

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

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Взрыв произошел внутри палатки, наполненной людьми, принимающими участие в траурной церемонии, посвященной поминовению шиитских мучеников. 

Палатка была размещена около рынка в районе Шааб. 

twitter.com/PeninsulaQatar

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