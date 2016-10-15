В Багдаде смертник устроил взрыв на траурной церемонии: десятки погибших (фото)

В Багдаде террорист-смертник устроил взрыв на церемонии шиитов. По меньшей мере 31 человек погиб, еще около 30 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Читайте такжеНа Сумщине от взрыва гранаты в квартире ранены двое детей Взрыв произошел внутри палатки, наполненной людьми, принимающими участие в траурной церемонии, посвященной поминовению шиитских мучеников. Палатка была размещена около рынка в районе Шааб.

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