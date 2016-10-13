В Кремле объяснили причины отказа Путина от визита во Францию на "бытовом языке", о Сирии ни слова

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он пересказал этапы подготовки визита Путина в Париж, переведя переговоры на "бытовой язык".

"Положение было таково: вы, к примеру, заблаговременно получаете приглашение от хозяина приехать как гость, пообедать, поговорить. Причем, не только по телефону он тебя зовет, а посылает красивые приглашения, говорит - то - то мы с тобой сделаем, такие-то у нас планы на этот день, приезжай", - описал происходившее Ушаков. Он продолжил: "Ты ему говоришь: Да, я, конечно, с удовольствием приеду, если этот день тебе подходит, тебе удобно, если не будет каких-то моментов, которые препятствуют приему. Все. Ты готовишься к этой встрече, к этому обеду с заездом на квартиру к хозяину".

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По словам Ушакова, дальнейшие события развивались следующим образом. "Потом хозяин вдруг публично в кругу своих друзей начинает рассуждать - а может мне его не приглашать? Нужно ли мне с этим человеком встречаться?" - сказал Ушаков.

Он отметил, что приглашенный о таком поведении хозяина знает, поскольку "через друзей тебе доходит информация". "Потом, более того, тебе звонит секретарь этого хозяина и говорит: ты знаешь, ты приходи, квартира в твоем распоряжении, посиди, может быть, хозяина не будет, но ты посмотри, что там, а он, может быть, зайдет на чай. А вообще сам решай, придешь ты ко мне или не придешь", - пересказал произошедшее со своей колокольни помощник Путина.

"Вот такая ситуация была накануне поездки (Путина в Париж), поэтому она так и завершилась", - резюмировал Ушаков.

Как сообщал УНИАН, 11 октября стало известно об отмене визита Путина во Францию.

Вскоре Олланд заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Париж был отложен из-за требования Франции обсудить вопрос Сирии.