В МИД Франции верят в реальность «Крымской войны» с Россией

Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР не исключает повторения грузинского сценария в Крыму.

Об этом он заявил в интервью российской газете “Коммерсантъ”, которое опубликовано в сегодняшнем номере.

“Мы все знаем, что там раздают российские паспорта. Но это не решение. Россия сохранит под своим контролем Севастополь до 2017 года – пусть ведет переговоры о том, что будет дальше”, - сказал он.

При этом министр выразил убеждение, что Черное море должно быть морем мира, а не войны.

“Вы видели картину в моей приемной? Это картина ХІХ века: Парижский конгресс после Крымской войны. Так вот, мы не хотим возобновления войны в Крыму”, - сказал Б.КУШНЕР.

Он отметил, что есть много “щепетильных” вопросов, однако выразил убеждение, что сейчас у людей столько проблем, связанных с финансовым кризисом, что ни в коем случае нельзя допускать еще и войны.

Министр иностранных дел Франции также считает, что существует опасность того, что успех войны в Грузии может подтолкнуть Кремль повторить этот сценарий в другом месте.

“Такая опасность существует. Я не хочу сказать, что таково мое ощущение после встреч с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ, Президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, министром иностранных дел Сергеем ЛАВРОВЫМ. Вовсе нет. Но опасность существует”, - сказал Б.КУШНЕР.