Задержанный в Германии подозреваемый в подготовке теракта сириец покончил с собой
Арестованный по подозрению в подготовке теракта в аэропорту Берлина сириец совершил самоубийство.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Spiegel Online.
Издание отмечает, что за Джабером Аль-Бакром после задержания велось круглосуточное наблюдение из-за подозрений в том, что он может совершить суицид или начать голодовку.
Мужчину задержали в воскресенье в Лейпциге.
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Джабер Аль-Бакр прибыл в Германию 18 февраля 2015 года и получил убежище в июне 2015 года. Немецкие службы безопасности следили за ним с середины сентября после того, как выяснилось, что он искал в интернете инструкции о том, как сделать бомбу и найти необходимые для этого материалы. В пятницу полицейские в Саксонии приняли решение задержать его из-за опасений о том, что мужчина готовит теракт.
Глава немецкой спецслужбы BfV заявил, что Аль-Бакр изначально планировал атаковать поезда в Германии, а затем переключил свое внимание на аэропорты в Берлине.
В его поимке помогли находящиеся в Германии сирийские беженцы,отмечает Der Spiegel.