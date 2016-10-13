Задержанный в Германии подозреваемый в подготовке теракта сириец покончил с собой

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Spiegel Online.

Издание отмечает, что за Джабером Аль-Бакром после задержания велось круглосуточное наблюдение из-за подозрений в том, что он может совершить суицид или начать голодовку.

Мужчину задержали в воскресенье в Лейпциге.

Читайте такжеВ Германии задержали сирийца, готовившего взрыв в аэропорту Берлина

Джабер Аль-Бакр прибыл в Германию 18 февраля 2015 года и получил убежище в июне 2015 года. Немецкие службы безопасности следили за ним с середины сентября после того, как выяснилось, что он искал в интернете инструкции о том, как сделать бомбу и найти необходимые для этого материалы. В пятницу полицейские в Саксонии приняли решение задержать его из-за опасений о том, что мужчина готовит теракт.

Глава немецкой спецслужбы BfV заявил, что Аль-Бакр изначально планировал атаковать поезда в Германии, а затем переключил свое внимание на аэропорты в Берлине.

В его поимке помогли находящиеся в Германии сирийские беженцы,отмечает Der Spiegel.