Путин упрекнул администрацию США в "диктате"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава РФ сказал на форуме «Россия зовет».

«С действующей администрацией (США) невозможно вести диалог, диалога практически нет. Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает, чтобы это было исполнено. Это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу», - заявил он.

«Мы готовы к диалогу, но диалог - это поиск к компромиссу», - подчеркнул Путин.

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Он также отметил, что Россия будет работать с любым избранным в США президентом, если он захочет работать с Москвой.

«Американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным, и при любом раскладе мы будем работать с любым лидером США… Если, конечно, руководитель США хочет работать с нашей страной», - добавил он.

Путин считает, что нельзя использовать Россию как разменную монету во внутриполитической борьбе за пост президента США, это наносит ущерб отношениям между государствами.

«Нельзя в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе использовать Россию и наносить ущерб межгосударственным отношениям. Это просто, как минимум, несерьезно», - считает Путин.

«Теперь проблема номер один во всей избирательной кампании - это Россия, о ней только и говорят. Это, конечно, очень приятно, но только отчасти. Почему отчасти? Потому что все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют наши отношения, межгосударственные», - сказал Путин.

«А это плохо и для наших стран, и для всего международного сообщества. Не будем забывать, что в глобальном плане мы несем особую ответственность как крупнейшие ядерные державы за поддержание международного мира и безопасности в глобальном плане», - добавил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, Путин также заявил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму.