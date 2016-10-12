Путин признал влияние "пресловутых санкций" на Россию, назвал их главную угрозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Россия зовет».

«Нужно продолжить работу по снятию барьеров на пути частной инициативы, причем речь идет не только об административных барьерах, связанных с выходом на рынок, особое внимание требуют и технологические вопросы, доступ к наилучшим технологиям и квалифицированной рабочей силе», - сказал Путин.

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«Мы часто повторяем как мантру, что эти так называемые пресловутые санкции на нас не очень то и влияют. Влияют, и прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий», - подчеркнул он.

Путин считает, что это наносит урон не только российской экономике, а мировой экономике в целом, так как российская - важная часть мировой.

«Так что те, кто это делает, вредят сами себе, в конечном итоге. Я думаю, что мы и с этим, конечно, справимся», - сказал он.