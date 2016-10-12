Financial Times узнала, почему Олланд отказался открыть с Путиным русский православный центр
12:35, 12 октября 2016Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что не сможет вместе с ним принять участие в открытии русского православного центра в Париже.
Президент Франции Франсуа Олланд / REUTERS
«Мы не можем проводить праздничные мероприятия, сейчас не та обстановка», – объяснил отказ Олланда французский дипломат, сообщает Слон со ссылкой на Financial Times.
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Как сообщал УНИАН, визит Путина в Париж на 19 октября был отложен из-за требования Олланда обсудить вопрос Сирии.
11 октября в Кремле заявили, что Путин принял решение отменить визит во Францию, потому что из программы визита "выпали" запланированные мероприятия.
Визит Путина в Париж планировался 19 октября. Как ожидалось, в ходе него глава государства встретится с Олландом, откроет новый духовно-культурный центр и посетит выставку российского искусства.
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