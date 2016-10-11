Угроза для Балтики: Минобороны Швеции отреагировало на переброску российских "Искандеров" под Калининград

Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

"Мы рассматриваем это как провокационную сигнальную политику, так как она обостряет ситуацию во всем регионе. Особенно, когда речь идет о возможных носителях ядерных зарядов, что придает этому новое измерение", - заявил он.

Читайте такжеРФ перебрасывает ракетный комплекс "Искандер" на приграничную с Литвой и Польшей территорию - разведка США

В Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.