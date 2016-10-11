Отец нокаутированного в Грозном ребенка: стороны заранее договорились, кто должен победить

Об этом Московскому комсомольцу рассказал отец Шевхужева - Замрат.

«Никакого турнира не было. Обыкновенное детское показательное выступление. Мальчишки отрабатывали и демонстрировали публике удары. Все было заранее подготовлено. Кто-то должен был показать удары, а кто-то — нокаут. Каждому были отведены свои роли. Дамиру досталась такая, что же поделаешь», — рассказал Шевхужев-старший.

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4 октября в Грозном состоялся турнир Grand-Prix Akhmat 2016. В его рамках прошли восемь поединков по правилам ММА, а также три боя с участием сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова (10, 9 и 8 лет), заявленные как показательные. Дети президента одержали победы, Ахмат взял верх нокаутом.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Грозном накануне инаугурации Рамзана Кадырова и его дня рождения состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ахмат». В рамках турнира были проведены три боя с участием сыновей Кадырова 8-10 лет. Бои были названы показательными; дети выступали без шлемов и другой защиты, за исключением перчаток. Один из боев закончился нокаутом, в двух других, как следует из видеозаписей, можно было увидеть удары в лицо и по затылку. Во всех трех поединках победили сыновья Кадырова.

Скандал из-за участия детей в таком "шоу" добрался до правительства РФ.