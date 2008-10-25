Буш подписал протоколы о вступлении Албании и Хорватии в НАТО

Президент США Джордж БУШ поставил свою подпись под протоколами о вступлении Албании и Хорватии в НАТО.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на церемонию, проведенную в пятницу вечером в Белом доме, были приглашены почти 160 гостей, в том числе генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, послы Тираны и Загреба, руководители Пентагона, члены Конгресса США и представители дипломатического корпуса.

Решение о приглашении Албании и Хорватии присоединиться к Альянсу было принято 3 апреля с.г. в Бухаресте на саммите лидеров 26 стран-членов НАТО.

Как ожидается, Албания и Хорватия вступят в НАТО на юбилейном саммите НАТО в 2009 году.