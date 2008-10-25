Генсек ООН просит у Всемирного банка и МВФ кредитов для бедных стран

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун призвал Всемирный банк и Международный валютный фонд принять радикальные меры, чтобы в условиях глобального финансового кризиса защитить жителей бедных и развивающихся стран, передает Би-Би-Си.

На совещании с главами агентств ООН, Всемирного банка и Международного валютного фонда ПАН Ги Мун заявил, что финансовый кризис может стать последней каплей для многих беднейших жителей планеты.

По его словам, люди в этих странах испытывают те же трудности, что и жители Соединенных Штатов, и Европы, но у многих из них нет никаких резервов, которые помогли бы им выстоять в условиях банковского кризиса.

Глава ООН заявил, что поднимет вопрос о защите беднейших слоев населения в мире на саммите в Вашингтоне.

Он также призвал продолжать борьбу за искоренение голода, бедности и болезней, а также с климатическими переменам.

Тем временем в Пекине на саммите лидеров и глав правительств 43 стран с двух континентов его участники сообщили, что достигли прогресса в выработке единой позиции накануне встречи представителей 20 крупнейших стран в Вашингтоне.

"Лидеры договорились о том, что МВФ должен играть ведущую роль в деле оказания помощи странам, серьезно пострадавшим от кризиса, если они обратятся с такой просьбой", - говорится в проекте резолюции саммита.

В документе также сказано, что его участники согласны "провести эффективную и всеобъемлющую реформу международной монетарной и финансовой систем".