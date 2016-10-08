Олланд: страна, которая заблокирует резолюцию по Алеппо, дискредитирует себя в глазах всего мира

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд перед рассмотрением проекта документа, подготовленного Францией и поддержанного США и Великобританией, передает "Радио Свобода".

Ранее Россия заявила, что считает предложенный документ неприемлемым и провоцирующим ее на использование права вето. Москва подготовила альтернативный проект - о выводе из восточной части Алеппо вооруженных отрядов исламистов.

Читайте такжеСирийская оппозиция требует от ЕС ввести санкции против России

Международное сообщество неоднократно критиковало массированные сирийские и российские бомбардировки жилых кварталов и больниц в восточной части Алеппо, которую контролируют повстанцы. В результате усиления авиаударов резко возросло число жертв среди мирных жителей.

По данным сирийских правозащитников, войска режима Башара Асада в субботу вытеснили повстанцев из нескольких районов на северо-востоке страны (у границы с Турцией), на юге провинции Хама, а также заняли часть северного пригорода Алеппо и продолжают наступление при поддержке российской авиации, а также иранских, ливанских и иракских сил.