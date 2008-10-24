Европа хочет унифицировать аэропортовые сборы

Европарламент высказался за унификацию правил аэропортовых сборов крупнейших аэропортов Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в одобренных сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге рекомендациях ко второму чтению доклада о директиве ЕС.

Депутаты, в частности, предлагают установить общие правила формирования аэропортовых сборов для аэропортов, чей годовой пассажиропоток составляет более 5 млн. человек, в отличие от предложений Еврокомиссии, которая предлагала установить общие правила для аэропортов с пассажиропотоком от 1 млн. человек.

В то же время депутаты считают, что, независимо от количества пассажиров, положения директивы должны применяться к крупнейшим аэропортам каждой страны-члена ЕС.

Европарламент высказался за то, чтобы любые разницы в аэропортовых сборах базировались на прозрачных и объективных критериях, при этом вопросом отслеживания формирования сборов должно заниматься специальное независимое национальное наблюдательное учреждение.

В целом предусматривается, что под действие директивы попадут 69 основных аэропортов Европы. На время вступления директивы в силу в 2010 году, считается, что общее количество аэропортов, которые будут подпадать под действие директивы, достигнет 77.