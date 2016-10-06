США и Германия раскритиковали планы Израиля по новым поселениям на Западном берегу Иордана

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявил в среду, 5 октября, представитель министерства иностранных дел Германии, позиция Берлина остается неизменной: "Строительство поселений в оккупированных регионах нарушает международное право".

Также эти поселения представляют угрозу процессу мирного урегулирования конфликта по принципу "два государства для двух народов", говорится в заявлении.

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Во внешнеполитическом ведомстве Германии добавили, что восстановить доверие можно всесторонней поддержкой упомянутого принципа, которое подтверждалось бы конкретными мероприятиями и изменением политики Израиля.

По словам представителя Государственного департамента США Марка Тонера, замысел Израиля вредит надеждам на мирное урегулирование конфликта по принципу "двух государств". Кроме того, такое решение израильского правительства противоречит его предыдущим заявлениям, сообщает сайт ведомства.

Критика Берлина и Вашингтона прозвучало в ответ на обнародованные в конце сентября планы правительства Израиля построить новое поселение вблизи уже существующего поселения Шило на Западном берегу реки Иордан. Оно должно состоять из 300 объектов.