Главному редактору одной из суданских газет отрубили голову

Главный редактор суданской газеты "Аль-Вифак" Мухаммед Таха Мухаммед Ахмед найден сегодня с отрубленной головой в одном из районов на юге суданской столицы Хартум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Накануне он был похищен вооруженными людьми из своего дома. Они заставили главного редактора сесть в машину и увезли его в неизвестном направлении.

В Судане это первый случай такой расправы над влиятельным журналистом.

В суданской полиции создан специальный следственный комитет по расследованию этого преступления, который сразу приступил к работе.