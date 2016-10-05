Минобороны РФ утверждает, что подготовило "план Б" по Сирии

Об этом заявил первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, передают "Известия".

Одновременно высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах пояснил, что Министерство обороны РФ подготовило комплексный план, который также включает военно-политические меры как на территории Сирии, так и за ее пределами.

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"Разработан комплекс военных и военно-политических мер на случай выхода США из переговоров по Сирии и перехода к так называемому плану Б, который, в частности, может предусматривать увеличение помощи антиправительственным силам в Сирии", - утверждает источник в военно-дипломатических кругах.

В свою очередь эксперт Центра анализа стратегий и технологий РФ Максим Шаповаленко добавил, что РФ может принять дополнительные меры для усиления ПВО и наращивания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее УНИАН сообщал, что Госдеп США объявил о приостановке двусторонних переговоров с РФ по перемирию в Сирии.