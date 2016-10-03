США приостанавливают двусторонние переговоры с РФ по Сирии

Соединенные Штаты приостанавливают участие в двусторонних переговорах с Россией по перемирию в Сирии. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепа Джона Кирби, опубликованном на сайте американского ведомства.

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Причиной прекращения контактов является несоблюдение Россией своих обязательств в рамках договоренностей о перемирии.

"Это решение далось нам нелегко", — заявил Кирби.

"Россия и сирийский режим выбрали военный путь (в сирийском конфликте – ред.), который несовместим с прекращением боевых действий. Об этом свидетельствует активизация атак по гражданским объектам, в частности критической инфраструктуре, такой, как госпитали, а также препятствование доставке гуманитарной помощи мирным жителям, как, например, при бомбардировке гуманитарной колонны ООН 19 сентября", - пояснил он.

Кроме того, США отзывают персонал, который, как планировалось, должен был контролировать реализацию перемирия. В то же время, для обеспечения безопасности своих военных, США продолжат контакты с Россией, чтобы избежать конфликтов при ведении антитеррористических операций.

Ранее государственный секретарь США Джон Керри предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.

1 октября по меньшей мере две бочковые бомбы попали в крупнейшую больницу в контролируемой повстанцами части Алеппо, госпиталь в третий раз за несколько дней подвергся обстрелу. Сейчас его работа остановлена полностью.

В Центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщают, что войска Асада при поддержке российской авиации продолжили наступление на районы города, которые находятся под контролем повстанцев. Ночью по позициям повстанцев были нанесены массированные авиаудары. Позже правительственная армия предложила повстанцам в обмен на гарантии безопасности уйти из восточной части Алеппо.

Как известно, последние четыре года Алеппо, второй по величине город Сирии, разделен примерно пополам: западную часть контролируют силы сирийского лидера Башара Асада, восточную - его противники.

В Центре мониторинга соблюдения прав человека сообщают о массированных и кровавых бомбардировках российской авиацией восточной части города. Также активисты публиковали свидетельства использования там противобункерных и кассетных боеприпасов.

Ранее Совет сотрудничества арабских государства Персидского залива призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Алеппо, чтобы остановить бомбардировки города, которые приводят к жертвам среди мирного населения.