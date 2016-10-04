В ООН призвали градоначальников переосмыслить концепцию планирования городов

Об говорится в послании Генерального секретаря ООН, приуроченному к Всемирному дню Хабитат, который отмечается 3 октября, передает Центр новостей ООН.

На сегодняшний день примерно четверть горожан проживают в трущобах или неформальных поселениях

«В результате стремительной урбанизации растет число бедняков, которые проживают в опасных условиях, в тесноте или не имеют доступа к базовым услугам, включая водоснабжение, электроснабжение, медицинское обслуживание и вывоз мусора», - сказано в послании Генсека ООН.

Читайте такжеК 2050 году будут вынуждены переселиться до миллиарда человек - ООН

Сегодня половина населения планеты проживает в городах. К 2030 году горожане будут составлять две трети населения мира. На них будет приходиться 80 процентов мирового ВВП.

В ООН отмечают, что стремительная урбанизация порождает не только новые возможности, но и целый ряд новых проблем. При отсутствии адекватного городского планирования рост численности городского населения может обернуться ростом неравенства и крайне негативно влиять на окружающую среду. Ведь города производят большую часть отходов и являются основным источником загрязнения.

В ООН призвали лучше планировать города и управлять ими, строить больше энергоэффективных зданий и наладить эффективные системы общественного транспорта.

Генеральный секретарь ООН отметил, что в конце этого месяца все эти вопросы будут обсуждаться в Кито, Эквадоре, на Международной конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию.

Читайте такжеПочти миллиард человек могут стать вынужденными переселенцами из-за изменений климата - генсек ООН

«Я надеюсь на успешное проведение Конференции Хабитат III, которая позволит нам ускорить осуществление повестки дня в области устойчивого развития в интересах всего человечества», - призвал Генеральный секретарь ООН.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Хоан Клос также привлек внимание к беспрецедентным темпам роста городского населения и изменению климата, подчеркнув, что сочетание этих двух тенденций порождает серьезные проблемы, разрешение которых требует внимания всего международного сообщества.

Хоан Клос заявил, что наши города и жилища в большой степени отражают то, что мы собой представляем. Они предопределяют наши возможности в сфере трудостройства и образования, а также возможность вести здоровую и безопасную жизнь.

«Доступ к адекватному жилью – универсальное право каждого и этот вопрос должен быть в центре политики планирования и управления городами», - заявил представитель Программы ООН по населенным пунктам.