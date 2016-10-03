Двум госслужащим США в Петербурге подмешали "наркотик для изнасилования на свиданиях" - СМИ

Об этом сообщает Радио Свободная Европа/Радио Свобода со ссылкой на источники в администрации США.

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По данным издания, попытку отравления двух госслужащих США было совершено в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге.

Сотрудники Госдепартамента и Министерства юстиции США - мужчина и женщина - приехали в Россию по дипломатическим паспортам, для участия в конференции по борьбе с коррупцией. Утверждается, что в их напитки, скорее всего, в баре отеля, где они жили, было подмешано психоактивное вещество - так называемый "наркотик для изнасилования на свиданиях". Однин из американцев был госпитализирован, однако взять необходимые для определения отравляющего вещества анализы не удалось, как утверждается, из-за того, что в больнице внезапно произошло отключение электричества. Анализы, проведенные впоследствии, уже не дали результата.

Соединенные Штаты не разглашали этот инцидент, однако негласно потребовали объяснений от Москвы. Российская сторона в ответ заявила об отсутствии доказательств попытки отравления.

В июне этого года Госдепартамент США заявил о многочисленных случаях давления на американских дипломатов в России - речь шла не о прямых физических нападениях, а о многочисленных инцидентах, которые усложняют работу сотрудников дипмиссий.