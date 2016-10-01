Министра финансов Молдовы облили молоком (видео)

Инцидент произошел сегодня у здания правительства страны, передает ZN.ua.

Доникэ подошел сзади и вылил на министра ведро молока. А когда чиновник повернулся к нему, то выплеснул ему прямо в лицо остатки молока.

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Таким образом активист выразил протест против того, что правительство страны согласилось принять пакет законов ради сотрудничества с МВФ.

Доникэ заявил, что власти навесили на него и его детей долг в миллиард евро и призвал министра подать в отставку.

В свою очередь Армашу ответил, что активисту должно быть стыдно за его поступок.

Позже стало известно, что полиция завела уголовное дело на активиста по статье "хулиганство". Доникэ грозит штраф в размере от 4 тысяч до 14 тысяч леев (от 200 до 700 долларов), а также общественные работы до 240 часов или до трех лет тюремного заключения.