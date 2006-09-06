В Грузии массовые аресты по обвинению в государственной измене

В Грузии по обвинению в антигосударственной деятельности задержаны 29 представителей ряда оппозиционных организаций, в том числе партии «Справедливость», движения «АнтиСорос» и Консервативно-Монархической партии.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Грузии Вано МЕРАБИШВИЛИ.

«Сегодня с 5 часов утра по всей территории Грузии была проведена спецоперация по задержанию лидеров партии «Справедливость» и ее сателлитных организаций. Всего задержано 29 человек, они обвиняются в организации заговора с целью свержения государственной власти и ее захвата», - сказал В.МЕРАБИШВИЛИ на брифинге в Тбилиси.

По его словам, МВД Грузии располагало соответствующей информацией о планах свержения действующей власти в Грузии и передачи ее Игорю ГЕОРГАДЗЕ (И.ГЕОРГАДЗЕ находится в розыске правоохранительных органов Грузии по подозрению в организации террористического акта против экс-президента страны Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ и в совершении других преступлений. По информации МВД Грузии, он находится на территории России - УНИАН).

«Мы располагали информацией и были подозрения, что эти люди и группы планировали свержение власти и намеревались привезти в Грузию Игоря ГЕОРГАДЗЕ. Департамент конституционной безопасности МВД Грузии в течение нескольких месяцев работал над получением информации, подтверждающей виновность этих лиц и групп. Сегодня мы имеем достаточно доказательств, чтобы задержанные были переданы правосудию», - пояснил министр.

По его словам, «в спецоперации по задержанию в разных регионах страны представителей партии «Справедливость» и ее сателлитных организаций участвовали 450 сотрудников МВД».

Сегодня по обвинению в антигосударственной деятельности и в попытке организации государственного переворота в разных городах страны задержаны политический секретарь партии «Справедливость» Резо БУЛИЯ, руководитель движения «АнтиСорос» Майя НИКОЛЕЙШВИЛИ, Консервативно-Монархической партии Темур ЖОРЖОЛИАНИ, руководители региональных отделений партии «Справедливость». В офисах партии были проведены обыски, изъяты документация и рабочие компьютеры.

В свою очередь руководитель грузинской неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана КАКАБАДЗЕ сообщила, что обыски прошли в 63 офисах и квартирах оппозиционеров. «Во всех случаях сотрудники правоохранительных органов представили ордера на проведение обысков, выданные судебными органами», - добавила она.

Лидер оппозиционной партии «Справедливость», бывший руководитель службы безопасности Грузии Игорь ГЕОРГАДЗЕ считает, что сегодняшние задержания руководителей оппозиционных общественно-политических организаций преследуют цель запугать население накануне намеченных на 5 октября выборов в местные органы самоуправления.