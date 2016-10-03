Колумбийцы на референдуме не поддержали перемирие с ФАРК
Жители Колумбии на рефендуме проголосовали против перемирия с леворадикальной группировкой ФАРК на предложенных условиях.
Об этом сообщает BBC.
50,2% выступили против соглашения, в то время как 49,8% поддержали его - разница составляет меньше, чем 63 000 голосов из 13 миллионов бюллетеней.
Соглашение между ФАРК и правительством Колумбии было подписано на прошлой неделе после четырех лет переговоров.
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Свои подписи под соглашением поставили президент страны Хуан Мануэль Сантос и лидер боевиков Родриго Лондоньо, более известный как Тимолеон Хименес или Тимошенко.
Сантос отметил тогда, что другого пути остановить войну, в которой погибли более 260 тыс. человек, нет.
В FARС согласились сложить оружие после 52 лет конфликта, чтобы войти в политический процесс.
Как сообщал УНИАН ранее, правительство Колумбии и повстанцы организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) в июне подписали историческое соглашение о прекращении огня, что может положить конец конфликту, который длится уже более 50 лет.
Вооруженный конфликт между властями Колумбии и FARC начался в 1966 году из-за желания повстанцев устроить революцию в республике. За все время его жертвами стали более 200 тысяч лиц. Мирные переговоры властей с группировкой начались в столице Кубы Гаване в 2012 году.