Полиция на севере Франции разогнала протестующих мигрантов (фото)

Французская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона мигрантов и протестующих на севере Франции в районе города Кале, передает РБК со ссылкой на местные власти. Проведение акции было запрещено, что и стало причиной разгона протестующих.

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Около 200 мигрантов и 50 протестующих собрались под мостом в знак протеста против условий жизни в соседнем лагере также известном как "Джунгли".

Ранее президент Франции Франсуа Олланд обещал закрыть лагерь до конца года.

Полиция вступила в столкновения с протестующими и оттеснила их обратно к лагерю, в ответ они бросали в полицейских камни.

Кроме того, в 30 километрах от Кале полицейским удалось остановить 150 человек, которые выехали из Парижа, чтобы присоединиться к протестующим.

Отмечается, что за последние два года тысячи мигрантов поселились в Кале, многие из них пытаются таким образом попасть в Великобританию.