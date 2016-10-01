"На грани терпения": Эрдоган требует от Евросоюза окончательного решения относительно членства Турции

Об этом Эрдоган заявил сегодня во время выступления в турецком парламенте, сообщает Deutsche Welle.

"Если Евросоюз хочет принять Турцию в свои ряды как полноправного члена, то мы готовы. Однако они должны знать, что мы находимся на грани нашего терпения", - подчеркнул Эрдоган.

"Отношение Европы - это отношение кого-то, кто не хочет выполнять обещание, предоставленное Турции", - добавил он.

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Президент Турции отметил, что октябрь станет важным месяцем в отношениях его страны с Евросоюзом. По его словам, "необходимо", чтобы именно в этом месяце ЕС предоставил безвизовый режим турецким гражданам. Отмена визового режима с ЕС является одним из условий соглашения по беженцам, заключенного между Турцией и Евросоюзом в марте этого года.

Напомним, что процесс присоединения Турции к Европейским сообществам начался еще в 1960-х годах. В 2005 году начались официальные переговоры о вступлении Турции в ЕС. По состоянию на сегодня, по данным ЕС, Турция соответствует 16-ти из 35 критериев вступления в ЕС. После неудачного путча в Турции 15 июля этого года и жесткого преследования подозреваемых в причастности к совершению переворота отношения ЕС и Турции резко ухудшились.