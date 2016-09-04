Меркель надеется на быстрое преодоление разногласий по визовой либерализации с Турцией

Как сообщает Reuters, перед началом саммита "Большой двадцатки" Меркель провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это первая встреча лидеров двух государств после неудачной попытки государственного переворота в Турции, которая произошла 15 июля.

Читайте такжеМеркель признает ошибки Германии и ЕС, сделанные во время мигрантского кризисаПо данным издания, Меркель сказала, что появился шанс для Европейского Союза и Турции, чтобы урегулировать двусторонние разногласия относительно визовой либерализации для турецких граждан. Однако, по ее словам, может потребоваться несколько недель, чтобы прийти к согласию в этом вопросе.

Также издание информирует, что глава правительства Германии по итогам встречи с Эрдоганом выразила надежду на позитивные новости относительно возможного визита немецких депутатов на авиабазу Инджирлик. В июне Турция не допустила делегацию немецких депутатов на эту базу НАТО в связи с принятием немецким парламентом резолюции о признании геноцида армян Османской империей. Напряженные отношения между Германией и Турцией также ухудшились после попытки переворота в Турции, потому что, по утверждению Анкары, в Берлине не осудили быстро и достаточно решительно попытки этого переворота.

"(Меркель и Эрдоган) обсудили германо-турецкие отношения, дальнейшее выполнение соглашения ЕС-Турция (в отношении мигрантов) и общую обеспокоенность относительно гражданской войны в Сирии", - сказал представитель немецкого правительства. Представитель Меркель отметил, что обсуждение было конструктивным.