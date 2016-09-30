Президент Палестины и премьер Израиля пожали руки на похоронах Переса на фоне напряжения между странами (видео)

Об этом сообщает Reuters и напоминает, что в свое время Перес получил Нобелевскую премию мира за вклад в примирение этих народов.

"Давно, давно", - сказал Аббас Нетаньяху и его жене, когда жал руку.

В свою очередь Нетаньяху ответил: "Это то, что я очень ценю от имени нашего народа и от нас".

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Стоит отметить, что встреча между Аббасом и Нетаньяху состоялась на фоне напряжения между странами и замороженных еще с 2014 года переговоров из-за разногласий относительно еврейских поселений на палестинских землях.

В то же время в Reuters предполагают, что эта встреча вряд ли даст что-то больше, чем это рукопожатие.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Иерусалиме прошла официальная церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии мира, президентом Государства Израиль (2007-2014 гг) Шимоном Пересом, в ней принял участие и глава Украины Петр Порошенко.