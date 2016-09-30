Скандальный президент Филиппин сравнил себя с Гитлером

Он заявил, что некоторые критики изображают его "кузеном Гитлера", передает Reuters.

Отметив, что Гитлер убил миллионы евреев, Дутерте сказал: "На Филиппинах есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их".

"Если в Германии был Гитлер, у Филиппин есть...", - после этих слов президент Филиппин сделал паузу и указал на себя.

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Как сообщал УНИАН, президент Филиппин Родриго Дутерте, который ранее оскорбил Барака Обаму, нецензурно высказался в адрес Европейского союза, что требует бороться с наркоторговлей в соответствии с международными обязательствами.

"Я прочитал осуждение Европейского союза. Я им говорю: "F**k you", - заявил Дутерте на филиппинском и английском языках, показав неприличный жест.