Президент Филиппин принялся ругать ЕС: "послал" его и показал средний палец (видео)

Выступая в Давао, Дутерте прокомментировал критику ЕС относительно его жестких и неправовых методов борьбы с наркоторговлей, передает телеканал Al Jazeera.

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"Я прочитал осуждение Европейского союза. Я им говорю: "F**k you", - заявил Дутерте на филиппинском и английском языках, показав неприличный жест.

ЕС в своей резолюции призывает Филиппины бороться с наркоторговлей в соответствии с международными обязательствами.

Ранее перед вылетом на саммит АСЭАН в Лаосе президент Филиппин Родриго Дутерте назвал президента США Барака Обаму "с***им сыном". Так он прокомментировал планы американского президента затронуть тему внесудебных казней на Филиппинах во время запланированной двусторонней встречи лидеров.

Дутерте неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес западных лидеров. В конце августа он пригрозил выйти из ООН. Кроме того, он отказался от встречи с генсеком ООН Пан Ги Муном.