В Нью-Джерси поезд врезался в станцию, более сотни пострадавших (видео)
16:51, 29 сентября 2016Мир
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Городская электричка в Нью-Джерси в час пик врезалась в железнодорожную станцию Хобоукен.
Поезд въехал в станцию / COREY FUTTERMAN / telegraph.co.uk
Об этом со ссылкой на местную службу спасения сообщает ABCNews.
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По информации спасателей, в аварии пострадали более 100 человек. Также сообщается, что несколько человек остались заблокированными в поезде.
Состав повредил опорную балку, которая держала навес над путями, часть кровли обвалилась. Со станции эвакуировали всех пассажиров. Сейчас поезда идут в обход.
Hoboken Terminal: After earlier incident at NJT's Hoboken Station, no service into/out of PATH's Hoboken Station. JSQ-33 & NWK-WTC running.— PATH Train (@PATHTrain) September 29, 2016
Yikes! Commuter train smashes through station in Hoboken, NJ, striking multiple people pic.twitter.com/WXVYaW9aod— Adam Khan (@Khanoisseur) September 29, 2016
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