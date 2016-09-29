В Нью-Джерси поезд врезался в станцию, более сотни пострадавших (видео)

16:51, 29 сентября 2016
Мир
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Городская электричка в Нью-Джерси в час пик врезалась в железнодорожную станцию Хобоукен.

Поезд въехал в станцию / COREY FUTTERMAN / telegraph.co.uk

Об этом со ссылкой на местную службу спасения сообщает ABCNews.

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По информации спасателей, в аварии пострадали более 100 человек. Также сообщается, что несколько человек остались заблокированными в поезде.

Состав повредил опорную балку, которая держала навес над путями, часть кровли обвалилась. Со станции эвакуировали всех пассажиров. Сейчас поезда идут в обход.

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