В Нью-Джерси поезд врезался в станцию, более сотни пострадавших (видео)

Об этом со ссылкой на местную службу спасения сообщает ABCNews.

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По информации спасателей, в аварии пострадали более 100 человек. Также сообщается, что несколько человек остались заблокированными в поезде.

Состав повредил опорную балку, которая держала навес над путями, часть кровли обвалилась. Со станции эвакуировали всех пассажиров. Сейчас поезда идут в обход.

Hoboken Terminal: After earlier incident at NJT's Hoboken Station, no service into/out of PATH's Hoboken Station. JSQ-33 & NWK-WTC running. — PATH Train (@PATHTrain) September 29, 2016