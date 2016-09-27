В НАТО ответили на заявление о возможной конкуренции с будущей армией ЕС

Об этом Столтенберг заявил во время встречи с министрами обороны 28 стран-членов ЕС в Братиславе, сообщает DW.

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Заявление Столтенберга прозвучало после высказываний министра обороны Великобритании Майкла Феллона, который во время встречи подчеркнул, что его страна выступит против планов усиления военного сотрудничества между странами-членами ЕС и что армия ЕС может ослабить НАТО.

"Нет противоречий между сильной европейской обороной и сильным НАТО, на самом деле они друг друга усиливают", - сказал генсек.

Также Столтенберг считает, что важно не допустить дублирования функций двух структур.