Украина и Британия будут усиливать сотрудничество в оборонной сфере

Как сообщается на официальном сайте Минобороны Полторак выразил благодарность за четкую и неизменную позицию Великобритании, всестороннюю поддержку Украине в противодействии российской агрессии.

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В частности, за работу инструкторов, которые подготовили более 2500 военнослужащих Вооруженных сил Украины по разным направлениям и поддержку процесса реформирования и активную работу британских инструкторов в этом процессе.

В этом контексте Фэллон заметил: «Объемы тренировочно-совещательной дороги Великобритании предполагается увеличить в разы. В следующем году будет подготовлено 5000 военнослужащих Украины по стандартам НАТО - это новая цель тренировочной миссии Великобритании в Украине».

Подчеркивается также, что во время переговоров стороны договорились оперативно адаптировать всестороннюю поддержку Великобритании в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сообщает Минобороны Украины, во время пребывания в Лондоне Полторак встретился с начальником генерального штаба обороны Великобритании главным маршалом авиации Стюартом Пичем. «Во время встречи сторонами были достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по линии генеральных штабов для совершенствования процесса подготовки войск (сил) по лучшим стандартам НАТО», - говорится в сообщении.