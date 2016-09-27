Россия подтвердила неправдивость своего предыдущего заявления по катастрофе MH17 - Bellingcat

Об этом говорится в сообщении на сайте Bellingcat.

«21 июля 2014 года российское Минобороны заявило, что российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малайзийского Boeing. Расстояние самолета Су-25 от Boeing составила от 3 до 5 километров. Сегодня на пресс-конференции была изложена совсем другая версия. Российское Минобороны не упоминало Су-25. По их словам, оказалось, что возле MH17 не было вообще никаких самолетов или любых других объектов», – отмечают в Bellingcat.

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«Теперь уже вполне понятно, что 21 июля 2014 года Министерство обороны России представило общественности явно сфабрикованные показания и заявления. Об этом свидетельствуют и новые данные, представленные самим Минобороны», – отмечают расследователи.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 38 погибших были гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам