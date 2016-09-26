В МИД Польши создали Совет исторической дипломатии - СМИ

Задача совета будет заключаться в пропаганде истории Польши среди зарубежной аудитории. Об этом сообщает Польское радио.

Работой будет руководить заместитель министра иностранных дел Ян Дзедзичак, который убежден, что Польша издавна должна четко реализовать историческую политику.

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«В польском случае важно, чтобы мы просто боролись за правдивую информацию, чудесное озвучивание разных событий», - сказал Дзедзичак.

Темой первого заседания Совета исторической дипломатии стали польско-украинские взаимоотношения. Ее секретарь, профессор Кшиштоф Стжалка подчеркнул, что такая тема актуальна, потому что в этом году отмечается несколько юбилеев.

«В этом году мы отмечаем 25-летие возрождения Украинского государства, 25-летие установления дипломатических отношений между Польшей и Независимой Украиной. Я хочу подчеркнуть, что именно Польша первой признала независимость Украины. Но мы также имеем сложные дела исторического диалога, которые касаются разных сфер нашей современной истории, истории 20-го века», - подчеркнул Стжалка.

В первом заседании Совета исторического дипломатии приняли участие председатель Института национальной памяти Ярослав Шарек, директор Музея истории Польши Роберт Костро, директор Музея Варшавского восстания Ян Олдаковский, председатель Исторического общества Кшишитоф Микольский, председатель Фонда «Редут доброго имени» Мацей Свирский, председатель Фонда Центра Карта Збигнев Ґлуза и другие.

Совет исторической дипломатии планирует создание награды министра иностранных дел для лучших работ как на польском, так и на других языках, касающиеся польской истории.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог забрать жизнь максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».