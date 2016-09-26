Сегодня Клинтон и Трамп проведут первые теледебаты

Как передает радио Свобода, разговор обещает быть острым, в частности на фоне распространенного агентством Reuters опроса о том, что около половины избирателей будут решать кого выбирать, отчасти благодаря результатам дебатов.

У Трампа нет опыта подобных дискуссий, тогда как Клинтон уже имела такую встречу с Бараком Обамой, когда оба боролись за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии в 2008 году.

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Ожидается, что дебаты по телевизору будут смотреть 90 миллионов людей.

Они будут продолжаться 90 минут без перерывов на рекламу. Дискуссия будет разделена на 6 блоков по 15 минут. Они будут начинаться с вопросов модератора, после которых у каждого кандидата будет по 2 минуты на ответ. Остальное время - на вопросы друг к другу.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, Трамп пригрозил пригласить на дебаты Дженнифер Флауэрс, которая имела любовную связь с бывшим президентом Биллом Клинтоном.

Таким образом он ответил на критику миллиардера Марка Кубана, который похвастался тем, что избирательный штаб Клинтон пригласил его на дебаты

Избирательные штабы кандидатов распределяют билеты на предвыборные дебаты по своему усмотрению и часто выбирают гостей таким образом, чтобы оказать политическое воздействие на оппонента.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.