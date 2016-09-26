Порошенко назвал "предвыборной риторикой" слова Трампа о возможном признании Крыма российским

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает РБК-Украина.

"Это часть предвыборной риторики. Будущий президент независимо от того, кто им окажется, будет очень ответственным человеком", - сказал глава государства.

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Порошенко также отказался обвинять бывшего советника Трампа - Пола Манафорта - в коррупции в Украине во времена президентства Виктора Януковича. Президент Украины напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование.

Со своей стороны он пообещал, что в этот вопрос не будет никакого политического вмешательства, а результатами Украина поделится с американскими правоохранителями.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в интервью на канале CNN заявил, что российские войска в Сирии ведут себя так же, как на Донбассе.

"Россия живет в параллельном мире. Ложь – это козырь Путина. С таким поведением почти невозможно, или очень трудно вести переговоры", - заявил Порошенко.