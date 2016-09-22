Полиция открыла дело против Брэда Питта - СМИ

Как сообщили источники TMZ, Питт оскорблял детей и применял к ним силу.

Знакомые с ситуацией собеседники издания рассказали, что в минувшую среду, когда звездная семья была на борту частного самолета, пьяный Брэд очень разозлился, кричал и применял силу к своим детям.

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Об инциденте в Департамент по делам семьи и детей анонимно сообщил человек, который был на борту этого самолета. Правоохранители уже поговорили с Брэдом и Анджелиной, на очереди встреча с их детьми.

Также источники сообщили, что местная полиция по стандартной процедуре после сообщения о жестоком обращении с детьми открыла дело.

В свою очередь источник, близкий к самому Брэду Питту рассказал, что актер отвергает обвинения: "Жаль, что люди продолжают выставлять его в плохом свете".

Как сообщалось, Джоли подала документы на развод в понедельник, 19 сентября. Причиной такого шага указаны "непримиримые разногласия" между звездным супругами.

СМИ писали, что Джоли была недовольна тем, как Питт справляется с родительскими обязанностями. Она просит суд оставить ей право опеки над шестью детьми, а Брэду позволить их посещать по выходным. Также источники издания утверждают, что начало бракоразводного процесса не связано никоим образом с "третьими лицами".

В свою очередь адвокат Джоли подтвердил AP информацию о разводе пары, отметив, что актриса сама подала заявление. А такое решение она приняла, по его словам, "для благополучия семьи". Напомним, Джоли и Питт начали встречаться в 2004-м году, а поженились в августе 2014-го.