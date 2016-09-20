В России решили экономить: сократят штат МВД на 163 тысячи человек

Штат МВД РФ сократят более чем на 163 тысячи должностей, сообщают РИА Новости со ссылкой на указ президента РФ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904871 единицы", - говорится в документе.

Отмечается, что ранее предельная штатная численность была установлена в 1 067 876 единиц, то есть на 163 тысячи штатных должностей больше.

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"Тем же указом сокращен центральный аппарат МВД - с 7475 до 6714 единиц. Кроме того, упраздняются должности первого заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего внутренними войсками, а также начальников главного управления вневедомственной охраны, управлений подразделений спецназначения и авиации и лицензионно-разрешительной работы", - подчеркивает издание.

Новый указ вступит в силу с 1 октября 2016 года.

В апреле в России ликвидировали ФСКН (Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков) и ФМС (Федеральная миграционная служба), передав их полномочия МВД, а на базе внутренних войск и спецподразделений МВД создал новую силовую структуру - Росгвардию.