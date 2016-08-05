Созданная Путиным Росгвардия получит новые полномочия: сможет выселять должников и закрывать компании

Такие поправки в закон об исполнительном производстве предлагает внести Министерство внутренних дел (МВД) РФ, передает РБК.

Сейчас судебные приставы в случае необходимости могут выселять и вселять людей в помещения, а также приостанавливать работу индивидуальных предпринимателей и компаний с помощью сотрудников полиции. Проект МВД России предполагает, что наряду с полицией приставы смогут привлекать и военных из созданной президентом Нацгвардии.

Представители МВД и Нацгвардии РФ в четверг вечером были недоступны для комментария. В пояснительной записке к законопроекту необходимость привлечения военнослужащих Нацгвардии к участию к указанным процедурам не обоснована.

Принудительное выселение должника из жилого помещения производится, если тот дважды отказывается выселиться добровольно в сроки, установленные судебным приставом. То же правило действует при исполнении приставами решений суда об освобождении нежилых помещений и сносе зданий, следует из закона об исполнительном производстве.

Принудительное вселение взыскателя долга в жилье должника приставы производят в случае, если должник противодействует вселению взыскателя, сказано в законе. Административное приостановление деятельности компаний (КоАП разрешает его на срок до 90 дней) означает их временное закрытие — приставы пломбируют и опечатывают помещения, склады и кассы на срок, определенный судом. Во всех этих процедурах по закону должны участвовать понятые.

Читайте такжеНациональной гвардии России разрешат применять силу за рубежом

Напомним, Нацгвардия РФ, созданная по инициативе Путина минувшей весной, уже имеет широкие полномочия. Согласно законопроекту, который Путин 5 апреля внес в Госдуму, сотрудники войск Национальной гвардии могут применять огнестрельное оружие, блокировать территорию для пресечения массовых беспорядков, применять физическую силу и спецсредства для разгона демонстраций.

Кроме того, военнослужащие Росгвардии смогут проверять документы, составлять протоколы об административных правонарушениях и задерживать граждан на срок до трех часов. При проведении контртеррористических операций новое силовое ведомство может изымать и использовать автомобили и задерживать граждан, нарушивших комендантский час.

После второго чтения законопроекта о формировании войск Национальной гвардии (Росгвардии) Государственная дума расширила список полномочий сформированной службы. Военнослужащим разрешили использовать оружие в толпе. Помимо этого, депутаты разрешили гвардейцам подавлять бунты и беспорядки в колониях.