В аэропорту Варшавы лайнер "Аэрофлота" со 100 пассажирами на борту столкнулся с польским самолетом (фото)
В аэропорту имени Шопена в Варшаве самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого было 100 человек, столкнулся с польским лайнером "SprintAir".
Об этом сообщает TVN24.PL.
Отмечается, что инцидент произошел 18 сентября.
Информации о пострадавших не поступало, однако рейс в Москву задержали на 8 часов.
При этом пассажиры жаловались российского лайнера были возмущены тем, что "Аэрофлот" не предоставил никакой информации о следующем полете, не организовал расселение в отель и не предоставил горячую пищу.
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Лишь во второй половине дня пассажирам предложили талоны на горячее питание, однако не все путешественники знали о такой возможности.
Кроме того, некоторые из пассажиров российского самолета имели запланированные пересадки на рейсы в Индию, Пекин и Улан-Батор.
"Airbus 320 рулил на взлет и зацепил крыло меньшего самолета авиакомпании "SprintAir". Проблема была не в самом аэропорту. Самолет "SprintAir" был пуст. Пассажиры были в российском самолете, однако ничего серьезного не произошло", - сообщили в пресс-службе аэропорта.