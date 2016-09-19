На железнодорожной станции в Нью-Джерси произошел новый взрыв (фото)

Об этом сообщает портал NJ.com.

Взрыв прогремел в тот момент, когда робот изучал найденный около железнодорожных путей подозрительный предмет.

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По предварительным данным, взрыв был неконтролируемым. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что подозрительный предмет был взорван самой полицией. На месте взрыва находятся сотрудники ФБР.

Напомним, 17 сентября взрыв произошел в нью-йоркском районе Челси на Манхэттене на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. В результате пострадали более 20 человек.

Ранее незадолго до старта благотворительного забега в Нью-Джерси взорвалась бомба, никто не пострадал. Неподалеку от места ЧП полиция нашла несколько взрывных устройств небольшой мощности.