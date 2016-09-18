Взрыв в центре Нью-Йорка: десятки пострадавших
В центре Нью-Йорка произошел взрыв, на место прибывают автомобили скорой помощи, пожарной службы и полиции.
Об этом сообщает Fox5.
Сообщается, что инцидент произошел в районе Челси на Манхэттене, около станции метро "23-я улица", между шестой и седьмой авеню. На фотографиях видно, что на место прибыли несколько машин скорой помощи и пожарной службы. Есть информация о пострадавших, их число пока не называется.
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По данным агентства Reuters, в пожарной службе Нью-Йорка подтвердили, что имело место взрывное устройство, также сообщается о нескольких пострадавших.
Впоследствии стало известно о 25 пострадавших в результате происшествия.
В Twitter контртеррористического подразделения Нью-Йоркской полиции сообщается, что полицейские отреагировали на взрыв.
A raw video of the situation in #Chelsea just after the #explosion. I just run outside the street of 23td & 7th. pic.twitter.com/iYEq7EKteP— Danilo Gabrielli (@DaniloGabrielli) 18 сентября 2016 г.