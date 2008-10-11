Южная Корея создает электромагнитные бомбы

Агентство по оборонным разработкам (ADD) южнокорейского военного ведомства работает над созданием электромагнитных бомб, предназначенных для уничтожения информационных систем потенциального противника. Как сообщает The Korea Times, разработку боеприпасов планируется завершить до 2015 года.

Бомбы, способные генерировать электромагнитные импульсы и микроволновое излучение высокой мощности, позволят выводить из строя не только системы управления и связи, но также и электронные компоненты всех видов вооружения и военной техники.

Принцип действия таких бомб основан на создании в радиусе нескольких сот метров от места взрыва электромагнитного поля, вызывающего в электрических проводниках кратковременный скачок напряжения в тысячи вольт. При этом необходимый эффект достигается даже в том случае, если оборудование находилось в обесточенном состоянии.

Одновременно Южная Корея готовится к отражению возможного электромагнитного удара со стороны КНДР, хотя и не располагает достоверной информацией о проведении Пхеньяном подобных разработок. Сведения о программах оборонительного характера южнокорейская сторона не раскрывает.

На данный момент технологиями, необходимыми для создания электромагнитных бомб обладают только США и Россия. Пентагон испытал первые опытные образцы в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне". Впоследствии они также применялись в Сербии в 1999 году и во время второй войны с Ираком в 2003 году.

Лента.ру