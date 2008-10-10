Генсек НАТО: рано приглашать Украину и Грузию в альянс

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что сейчас преждевременно приглашать Украину и Грузию в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на интервью Генерального секретаря НАТО, опубликованное сегодня в венгерской газете «Непсабадшаг».

“Ни одна из этих стран сейчас не готова к членству в НАТО”, - сказал Я.СХЕФФЕР. Генсекретарь также выразил надежду на укрепление отношений с Россией, однако отметил, что использование ею военной силы в Грузии в августе не помогло этому процессу.

«НАТО нуждается в России, и Россия нуждается в НАТО. Мы не хотим другой холодной войны. Мы нуждаемся в сотрудничестве, но события августа не облегчили этот процесс», - заявил Я.СХЕФФЕР.