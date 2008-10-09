Украина может расширить свое участие в операции НАТО в Афганистане

Украина рассматривает возможность расширить свое участие в операции НАТО в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в выступлении во время неформального заседания министров обороны стран – контрибуторов операции НАТО в Афганистане, которое проходит в Будапеште.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что Украина будет продолжать выполнять решение Совета безопасности ООН о Мандате международных сил содействия безопасности (МССБ) и гордится тем, что входит в состав 40 стран, принимающих участие в этой операции НАТО.

«По сравнению с другими странами вклад Украины в операции МССБ является незначительным, однако осенью этого года мы направляем в Афганистан в составе литовского контингента дополнительно 7 человек миротворческого персонала», - сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также отметил, что Украина готова и в дальнейшем разделять коллективную ответственность международного сообщества за предоставление поддержки и содействия молодой демократии Афганистана.

«Принимая во внимание положения стратегического видения международных сил содействия безопасности в Афганистане, Украина в данное время рассматривает возможности последующего расширения своего привлечения к ним», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Справка УНИАН. Украина является контрибутором операции по поддержанию безопасности и стабильности в Афганистане, которую проводит НАТО. В частности, Вооруженные силы Украины представлены в рамках военного контингента НАТО 3-мя офицерами-медиками. В начале ноября 2008 года планируется увеличить количество украинских офицеров в Афганистане до 10-ти.