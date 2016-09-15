В Миссури республиканцы добились отмены лицензии на ношение оружия

Представители Республиканской партии, занимающие большинство мест в законодательном органе штата, сумели набрать количество голосов, необходимое для преодоления вето, наложенного ранее на соответствующий закон губернатором-демократом Джеем Никсоном, сообщает Русская служба Би-би-си.

Теперь совершеннолетние жители штата получат право покупать и иметь при себе огнестрельное оружие скрытого ношения без обязательного получения лицензии на такое оружие. Республиканцы считают, что это позволит законопослушным гражданам защищать себя и свои семьи.

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Критики законопроекта возражали, что его принятие может привести к всплеску насилия с применением оружия. Они также опасаются, что наиболее часто жертвами такого насилия будут становиться афроамериканцы.

Президент США Барак Обама и его администрация ранее призывали к ужесточению правил оборота огнестрельного оружия на всей территории страны. Это было связано с несколькими громкими случаями массовых расстрелов мирных граждан.

Самым резонансным из этих случаев стала стрельба в гей-клубе Pulse города Орландо во Флориде, где Омар Матин застрелил 49 человек и ранил еще 53 прежде чем его самого застрелила полиция.